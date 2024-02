Eerste foto's van gloednieuwe RB20 lekken vlak voor launch uit

Het team van Red Bull Racing trekt later vanavond het doek van de nieuwe RB20. Met deze wagen willen ze de wereldtitel van Max Verstappen gaan prolongeren. Het was de bedoeling dat de wagen vanavond zou worden onthuld, maar een paar uur voor de launch lekten de eerste foto's al uit.

Alle schijnwerpers zijn dit seizoen weer gericht op het team van Red Bull Racing. Het team was in de afgelopen jaren oppermachtig in de Formule 1 en het is de verwachting dat ze ook dit jaar weer naar huis gaan met veel zilverwerk. In thuisstad Milton Keynes trekken Max Verstappen en Sergio Perez straks het doek van de RB20, de jubileumswagen van de renstal. Maar aan het begin van de avond lektem de beelden van de bolide al uit. Eerder gebeurde dat ook tijdens de shakedown op het circuit van Silverstone.