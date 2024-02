Dit is de nieuwe Ferrari SF-24

Het team van Ferrari heeft zojuist het doek getrokken van hun gloednieuwe uitdager voor het aankomende seizoen. De Italiaanse renstal wil gaan jagen op nieuwe successen en dat gaan ze doen met de SF-24. Hiermee moet de jacht op Red Bull Racing worden geopend.

Ferrari heeft een drukke winter achter de rug. Teambaas Frédéric Vasseur heeft er geen geheim van gemaakt dat zijn team veel onderdelen heeft aangepast ten opzichte van vorig jaar. Charles Leclerc en Carlos Sainz moeten voor die successen gaan zorgen. Voor Sainz wordt het een vreemd seizoen, want hij weet dat hij na dit jaar zal moeten vertrekken bij Ferrari. Per 2025 wordt hij immers vervangen door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

The moment you’ve all been waiting for…



The SF-24 is here!! 鉂わ笍馃挍 pic.twitter.com/KVEcU5929j