Mercedes deelt eerste beelden van nieuwe auto

Het team van Mercedes trekt morgen het doek van hun nieuwe auto. Voor de Duitse renstal wordt het een belangrijke auto, want hiermee gaan ze op jacht naar hernieuwde successen. Hoe de livery eruit zal gaan zien, is nog niet bekend. Wel deelt het team een opvallende teaser.

Mercedes reed in het afgelopen seizoen weer met een zwarte kleurstelling. Het leek er in 2022 op dat ze weer waren teruggekeerd naar een zilveren wagen, maar daar kwamen ze dus op terug. Voor welke kleurstelling ze dit jaar kiezen, is nog niet duidelijk. Op sociale media deelt Mercedes nu een teaser van de wagen, daarop valt niet te zien of ze weer voor een zilveren kleurstelling hebben gekozen. Ook van de sidepods en de andere belangrijke onderdelen is nog niet veel te zien.