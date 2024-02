Dag 1 van F2 en F3 pre-season test valt grotendeels in het water

De F1-sterren van de toekomst in Formule 2 en Formule 3 begonnen zondag in Bahrein aan de eerste van drie testdagen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen dat over iets minder dan drie weken begint, op dezelfde locatie als de komende dagen. De enige Nederlanders in ons midden zijn Richard Verschoor die uitkomt voor Trident in F2 en Laurens van Hoepen in de F3 voor ART Grand Prix.

De eerste dag viel grotendeels in het water en coureurs kwamen weinig aan rijden toe. Oliver Goethe was de snelste in de ochtend en Noel Leon in de middag. De F2 kwam alleen in de middag in actie en daarin was de ervaren Dennis Hauger de rapste. Laurens van Hoepen en Richard konden ook nog wat rondes rijden, maar kwamen niet voor in de top vijf.

Uitslag Formule 2

DAY ONE CLASSIFICATION 📊@hauger_dennis tops our first official session in the new ___Escaped_link_65c955ae83833___ cars! 💪___Escaped_link_65c955ae83834___ pic.twitter.com/qJg42wzeqz — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_65c955ae83836___

Uitslag Formule 3

Maandag en dinsdag gaan de testen verder. Hieronder de info.

Wat en waar te volgen?

De Formule 2 en Formule 3 hebben live timing. Klik hier voor F2 en F3.

F3 - programma

De ochtendsessie op alle drie de dagen duurt van 07.00 tot 09.30 uur, en ze keren 's middags op dag 1 om 11.30 uur terug naar het circuit voordat ze om 14.00 uur Nederlandse tijd eindigen. Op dag 2 en 3 vindt de middagsessie plaats van 11.30 tot 15.00 uur.

F2 - programma

Dag 1 begint 's middags vanaf 15.00 uur en loopt door tot in de nacht, en eindigt om 18.00 uur Nederlandse tijd. Dagen 2 en 3 beginnen om 09.45 uur en duren tot 12.15 uur voordat de middagsessies beginnen en van 15.15 tot 17.45 uur Nederlandse tijd duren.

Hoogtepunten

F3: Dag 1

De eerste testsessie van de F3 gebeurde niet heel veel door het tegenvallende weer en dus matige baancondities. Uiteindelijk zette Alex Dunne de snelste trainingstijd met een 1.59.516, nipt voor Oliver Goethe. Laurens van Hoepen had nog geen tijd op de klokken.

GREEN LIGHT 🟢✨



Follow along with our first session of 2024 🔗👇___Escaped_link_65c955ae8383a___ ___Escaped_link_65c955ae8383b___ — Formula 3 (@Formula3) ___Escaped_link_65c955ae8383c___

Off to a soggy start 🌧️



1:59.516 was the best we could do on Sunday Morning, as grey skies and showers ensured our first session of the season was a quiet one… ___Escaped_link_65c955ae8383d___ ___Escaped_link_65c955ae8383e___ pic.twitter.com/TDPOynWura — Formula 3 (@Formula3) ___Escaped_link_65c955ae83840___

Ook de middagsessie van de F3 begint regenachtig. De vraag is of teams nu wel vaker naar buiten gaan of niet.

Our afternoon session is under way!

Ook de middagsessie van de F3 begint regenachtig. De vraag is of teams nu wel vaker naar buiten gaan of niet. Keep an eye on the lap times 👀⤵️___Escaped_link_65c955ae83841___ ___Escaped_link_65c955ae83842___ — Formula 3 (@Formula3) ___Escaped_link_65c955ae83843___

Dag 1 voorbij. Hieronder de top tien van de middagsessie.

F2: Dag 1

De coureurs mogen net als de F3-rijders in natte omstandigheden rondkarrren.

IT’S TIME!!! 😝



We’re rolling out for our first official session of 2024



Live timing 🔗👇___Escaped_link_65c955ae83848___ ___Escaped_link_65c955ae83849___ — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_65c955ae8384a___

Ook de F2-sessie viel in het water. Het kwam op een gegeven moment met bakken uit de hemel.

Bahrain.



With extra emphasis on the "rain" 😵‍💫🌧️___Escaped_link_65c955ae8384b___ #F2Testing pic.twitter.com/AHeHFBaCTG — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_65c955ae8384e___

Who’s ready for some pre-season testing? ⏱️👀



Our 22 drivers are in Sakhir, Bahrain, for three days of preparation, practice, and analysis, ahead of the 2024 season!



Get the details 📰👇#F2 #RoadToF1https://t.co/u45UJiO7p1 — Formula 2 (@Formula2) February 11, 2024

Overzicht rijders F2

​​​Overzicht rijders F3

1 Dino Beganovic PREMA Racing

2 Gabriele Minì PREMA Racing

3 Arvid Lindblad PREMA Racing

4 Leonardo Fornaroli Trident

5 Sami Meguetounif Trident

6 Santiago Ramos Trident

7 Tim Tramnitz MP Motorsport

8 Kacper Sztuka MP Motorsport

9 Alex Dunne MP Motorsport

10 Oliver Goethe Campos Racing

11 Sebastian Montoya Campos Racing

12 Mari Boya Campos Racing

14 Luke Browning Hitech Pulse-Eight

15 Martinius Stenshorne Hitech Pulse-Eight

16 Cian Shields Hitech Pulse-Eight

17 Charlie Wurz Jenzer Motorsport

18 Max Esterson Jenzer Motorsport

19 Matias Zagazeta Jenzer Motorsport

20 Noel Leon Van Amersfoort Racing

21 Sophia Floersch Van Amersfoort Racing

22 Tommy Smith Van Amersfoort Racing

23 Christian Mansell ART Grand Prix

24 Laurens van Hoepen ART Grand Prix

25 Nikola Tsolov ART Grand Prix

26 Tasanapol Inthraphuvasak PHM AIX Racing

27 Nikita Bedrin PHM AIX Racing

28 Joshua Dufek PHM AIX Racing

29 Callum Voisin Rodin Motorsport

30 Piotr Wisnicki Rodin Motorsport

31 Joseph Loake Rodin Motorsport