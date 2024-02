Viaplay wil doorgaan met de Formule 1 in Nederland

De Formule 1 is ook dit jaar in Nederland te zien bij Viaplay. De veelbesproken streamingdienst heeft de uitzendrechten sinds 2022 in handen. Ze kampten met flinke financiële problemen en ze kregen veel kritiek, maar toch denkt de topman dat de Formule 1 ook na dit jaar bij Viaplay te zien is.

Viaplay maakte zich in het eerste jaar niet bepaald populair onder de Formule 1-fans in Nederland. Een aantal kijkers ergerden zich aan het commentaar, maar vooral de tegenvallende kwaliteit van de streams zorgde voor veel woede. Eind vorig jaar kampte het bedrijf ook nog met financiële problemen. Nadat de presentatie van de kwartaalcijfers twee keer werd uitgesteld, kwam men met een plan met nieuwe investeerders om het hoofd boven water te houden.

Het Formule 1-contract loopt in Nederland eind dit jaar af. Viaplay wil echter niet stoppen met het uitzenden van de koningsklasse, zo laat CEO Nederland Roger Lodewick weten aan TotaalTV: "Ik ben niet voor één jaar naar Viaplay gekomen. We gaan sowieso verder. Zonder de Formule 1 is het een andere propositie, maar dat is de wereld van rechten. Soms verlies je de uitzendrechten. Wij zijn in de Formule 1 gestapt met de hoop en de gedachte dat wij na 2024 gewoon verdergaan. Als het niet doorgaat, dan gaan wij kijken naar waar we ons dan op gaan focussen."