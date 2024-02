Officieel: Silverstone tot en met 2034 op F1-kalender

In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe Grands Prix bijgekomen in de Formule 1. De sport racet sinds kort in de straten van onder meer Bakoe, Las Vegas en Jeddah. Er werd gevreesd voor de toekomst van de klassieke circuits, maar het circuit van Silverstone blijft voorlopig nog wel even op de kalender staan.

De organisatie maakte zojuist bekend dat ze hun contract met de Formule 1 met tien jaar hebben verlengd. Silverstone heeft bekend gemaakt dat ze de Britse Grand Prix blijven organiseren tot en met tenminste 2034. Ze maakten het nieuws bekend doormiddel van een ludiek filmpje met Lando Norris en George Russell in de hoofdrol. Silverstone speelt een grote rol in de geschiedenis van de sport, op het circuit werd in 1950 de eerste Formule 1-Grand Prix verreden.