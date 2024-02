Mercedes sluit zich aan bij groot klimaatakkoord

Het is geen geheim dat men er in de Formule 1 alles aan doet om in de toekomst groen te kunnen functioneren. Er worden allerlei initiatieven gelanceerd om klimaatneutraal te functioneren. Het team van Mercedes heeft zich nu aangesloten bij een groot initiatief.

Mercedes heeft bekend gemaakt dat ze zich hebben aangesloten bij The Climate Plegde. Dit initiatief werd in 2019 opgezet door Global Optimism en Amazon en ze hebben als doel om bij te dragen aan de klimaatakkoorden van Parijs. Ze willen in 2040 volledig klimaatneutraal zijn. Mercedes heeft zich nu als eerste autosportteam aangesloten bij deze beweging, ze stellen zelf dat ze al veel dingen doen om klimaatneutraal te functioneren. Zo wijzen ze bijvoorbeeld op het feit dat ze alle teammedewerkers hebben voorzien van herbruikbare drinkflessen.

