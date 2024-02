Red Bull steunt Nederlandse De Heus in F1 Academy

Ook Red Bull heeft bekend gemaakt welke coureurs welke coureurs ze gaan steunen in de F1 Academy. In deze speciale klasse voor vrouwelijke coureurs zijn alle Formule 1-teams verplicht om een coureur te steunen. Red Bull gaat een alliantie aan met MP Motorsport en ze kiezen voor drie coureurs, waaronder een Nederlandse.

Red Bull zal aankomend seizoen Emely de Heus, Hamda Al Qubaisi en Amna Al Qubaisi gaan steunen in de F1 Academy. Alle drie de coureurs zullen gaan rijden bij MP Motorsport. Hamda Al Qubaisi is aangesteld als de coureur die zal gaan rijden in de kleuren van Red Bull Racing, terwijl haar zus zal gaan rijden in de kleuren van Visa Cash App RB. De Heus is vermeld als Red Bull-coureur en het is dus ook de verwachting dat ze in de kleuren van de Oostenrijkers zal gaan rijden.