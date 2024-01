'Petronas aast op comeback Grand Prix van Maleisië'

De Formule 1-kalender is momenteel overvol, maar dat betekent niet dat er geen interesse is in een plekje op de kalender. Meerdere landen, steden en circuits azen op een Grand Prix. Het lijkt er op dat er ook wordt gewerkt aan een comeback van de Grand Prix van Maleisië.

De Maleisische Grand Prix was jarenlang onderdeel van de Formule 1-kalender. De wedstrijden op het circuit van Sepang zorgden voor veel spektakel en het was dan ook een favoriet van veel fans en coureurs. In 2017 werd echter voor het laatst geracet in Maleisië, de organisatie ging zich meer focussen op de MotoGP en de Formule 1 trok naar veel nieuwe locaties in bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Nu lijkt het er op dat men in Maleisië werkt aan een comeback. Eerder deze ochtend doken er al geruchten op in de Maleisische media, maar ook persbericht Reuters maakt nu melding van serieuze interesse. Volgens Reuters wil oliemaatschappij Petronas de race weer terugbrengen op de Formule 1-kalender. Ze azen op een plekje op de kalender van 2026. Volgens Reuters werden de plannen onthuld tijdens een meeting eerder deze week, de reden van de nieuwe interesse is onduidelijk. Het is niet helemaal duidelijk of het ook om een comeback van het circuit van Sepang gaat.