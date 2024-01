Op deze data onthullen de F1-teams hun nieuwe auto's

Over een paar dagen is het februari en dat is een belangrijke maand voor de Formule 1. De wintertest en de eerste dagen van het raceweekend in Bahrein staan in deze maand op het programma, maar men zal eerst vooral naar de teams kijken. Alle teams onthullen deze maand hun nieuwe auto.

Het team van Haas maakte gisteren als laatste team bekend wanneer ze het doek gaan trekken van hun nieuwe wagen. De Amerikaanse renstal zal aankomende week het spits afbijten en daarna volgen de andere negen teams. Regerend constructeurskampioen Red Bull Racing zal als laatste het doek trekken van hun nieuwe wagen, met de RB20 gaat Max Verstappen op jacht naar zijn vierde wereldtitel.

Op deze data onthullen de teams hun nieuwe auto's

Haas: 2 februari

Williams: 5 februari

Stake F1 Team: 5 februari

Visa Cash App RB: 8 februari

Aston Martin: 12 februari

Ferrari: 13 februari

Mercedes: 14 februari

McLaren: 14 februari

Red Bull Racing: 15 februari