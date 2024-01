Hoge verwachtingen voor Verstappen: "Hij wint zelfs in een shitbox"

Max Verstappen wordt momenteel gezien als de beste coureur van het Formule 1-veld. De regerend wereldkampioen kende vorig jaar een enorm succesvol seizoen en de verwachtingen zijn hoog. Nick Fry is ook onder de indruk en hij stelt dat Verstappen zelfs in een 'shitbox' zou winnen.

Verstappen liet vorig jaar zien dat hij bijna onverslaanbaar is. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won een recordaantal van negentien Grands Prix en mede daardoor werd hij met gemak voor het derde seizoen op rij wereldkampioen. Aangezien de technische regels voor het aankomende seizoen amper zijn veranderd, verwacht men dat Verstappen nog wel eventjes door kan gaan met winnen.

Aanpassen

Ook voormalig Mercedes-kopstuk Nick Fry denkt dat Verstappen onverslaanbaar is. De Brit oppert het idee van een race met alle coureurs in hetzelfde materiaal. In gesprek met OLBG stelt hij echter dat de winnaar van zo'n race al duidelijk is: "Ik moet zeggen dat Verstappen laat zien dat hij de beste coureur is, dus het zou helaas niet zoveel uitmaken. Het kan zomaar zijn kant op gaan, want hij heeft laten zien dat hij zich goed kan aanpassen. Hij rijdt waarschijnlijk beter in elke auto dan zijn tegenstanders."

Shitbox

Fry gaat er dan ook vanuit dat Verstappen iedereen naar huis kan rijden in een race in gelijkwaardige auto's. Hij denkt dat het echt niet uitmaakt in wat voor een auto Verstappen rijdt: "Ik heb iemand een keer horen zeggen dat als je kan rijden, je in alles kan rijden. Ik denk niet dat het uitmaakt of je Max in een Red Bull of een shitbox zet, hij zou de rest toch wel verslaan. Hij past zich zo goed aan. Ik denk dat het helaas niet zoveel zou veranderen."