'Madrid betaalt megabedrag voor plekje op F1-kalender'

Eerder deze week maakte de Formule 1-organisatie bekend dat de Spaanse Grand Prix vanaf 2026 wordt verreden in Madrid. Het nieuws was voor niemand een verrassing, maar het zorgt er wel voor dat er nog een stratencircuit op de kalender bijkomt. Volgens Spaanse media gaat Madrid een miljoenenbedrag betalen om op de kalender te staan.

De geruchten over een race in Madrid bestonden al ruim een jaar. Eerder deze week kwam de bevestiging en dat betekent dat de coureurs vanaf 2026 gaan rijden op een nieuw stratencircuit rondom het IFEMA-complex. De baan zorgde voor gemengde reacties, ook omdat de lay-out er op het eerste oog niet heel spectaculair uitziet. Het duurt nog twee jaar voordat de eerste race in Madrid wordt verreden, maar de eerste details zijn wel al uitgelekt.

Het lijkt er namelijk op dat de organisatie in Madrid een enorm bedrag moet gaan betalen aan de Formule 1. Volgens TV3 gaat men in Madrid 48 miljoen euro per jaar betalen aan de FOM. Daarmee wordt het de duurste Europese Grand Prix van de kalender. Het IFEMA-complex zal een belangrijke rol gaan spelen bij de financiering van het project, momenteel zijn er nog geen verdere investeerders gevonden. Ze hebben in ieder geval de tijd, want pas over ruim twee jaar wordt de eerste Grand Prix pas verreden in Madrid.