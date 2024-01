Nieuw seizoen Drive To Survive vanaf 23 februari te zien

Het aanstaande Formule 1-seizoen gaat aankomende maand van start. Voor de start van het nieuwe seizoen wordt ook de nieuwe reeks van de bekritiseerde Netflix-serie 'Drive to Survive' gelanceerd. Het zesde seizoen van de reeks zal te zien zijn vanaf 23 februari.

De teams en coureurs worden alweer een aantal jaar gevolgd door de camera's van streamingdienst Netflix. De serie 'Drive to Survive' is medeverantwoordelijk voor de enorme groei van de populariteit van de Formule 1. Het is dan ook niet vreemd dat er aankomende maand een nieuw seizoen online komt. Op 23 februari verschijnt de reeks online, over iets minder dan een maand dus. De serie bracht veel nieuwe fans in contact met de sport, maar er was ook kritiek. Meerdere prominenten, waaronder Max Verstappen, waren van mening dat Netflix te creatief omging met de werkelijkheid.

