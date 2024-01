'Ferrari kiest voor andere designrichting dan Red Bull'

Het team van Ferrari wil aankomend seizoen de degens gaan kruisen met Red Bull Racing. Ferrari weet dat ze een flinke stap moeten gaan zetten en dat betekent dat er een aantal dingen moeten veranderen aan de auto. Het lijkt er echter niet op dat ze voor het design van Red Bull gaan kiezen.

Het team van Red Bull Racing was afgelopen jaar oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal koos voor een design dat daarna werd gekopieerd door veel andere teams. Ferrari deed dat echter niet en dat zorgde ervoor dat ze een flinke inhaalslag moesten plegen. Nu is het team hard bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen, maar het lijkt er niet op dat ze voor het pad van Red Bull gaan kiezen.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zijn de problemen van de SF-23 verleden tijd en verwachten ze dat ze een goede stap voorwaarts hebben gezet. Volgens het medium zal Ferrari vast blijven houden aan hun design van de wielophangingen en gaan ze de Venturi-tunnels aanpassen. Daarnaast wordt de case van de versnellingsbak aangepast wat ervoor zorgt dat er ruimte is voor een grotere diffuser. Hierdoor kan de auto meer downforce gaan genereren en dat moet ervoor zorgen dat het team stappen kan gaan zetten.