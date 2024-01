Horner wil RB20 nog niet ophemelen

Het team van Red Bull Racing toont op 15 februari hun nieuwe wagen aan de rest van de wereld. De verwachtingen zijn hoog, want de Oostenrijkse renstal gaat zowel de wereldtitel als de constructeurstitel verdedigen. Christian Horner wil in ieder geval niet te vroeg juichen.

Red Bull verbrak afgelopen jaar een enorme hoeveelheid records in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal kende één van de meest dominante seizoenen uit de geschiedenis van de sport en ze grepen met speel gemak de constructeurstitel. Max Verstappen werd voor de derde keer wereldkampioen en hij won een recordaantal van negentien Grands Prix. De RB19 groeide uiteindelijk uit tot één van de beste auto's uit de geschiedenis van de Formule 1.

Of de RB20 ook zo snel zal zijn, is nog niet duidelijk. Red Bull-teambaas Christian Horner is vooralsnog tevreden over het ontwikkelingsproces. Hoe goed de nieuwe wagen zal zijn, weet Horner nog niet. In gesprek met PlanetF1 spreekt de Brit zich uit: "De tijd zal het ons vertellen. De RB19 is een van de meest succesvolle auto's in de geschiedenis van de Formule 1, dus de RB20 moet grote schoenen gaan vullen. Maar in deze business leer je altijd. De RB19 had nog steeds elementen die beter konden en het team heeft tijdens de winter hard gewerkt om dat te doen."