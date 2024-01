Mogelijke Viaplay-rivaal zet grote stap in Nederland

De Formule 1 is dit jaar in Nederland nog te zien bij de streamingdienst Viaplay. De van oorsprong Scandinavische dienst kampt met grote financiële problemen, maar ze ontvingen recent wel een fikse kapitaalinjectie. Eén van deze investeerders zet nu een extra stap in Nederland. Dat zorgt voor geruchten.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Het contract van de dienst loopt eind dit jaar af en het is nog maar de vraag of ze ook in 2025 nog de Formule 1 uitzenden. Er liggen meerdere kapers op de kust, maar bij Viaplay willen ze niet opgeven. Deze week waren ze nog hoopvol en gaven ze aan dat ze gaan meebieden. Er zijn ook nog andere geïnteresseerde partijen, eerder deze week leek er nog een opvallende naam bij te komen.

Eén van de partijen die veel geld gaat steken in Viaplay is Canal+. Dit bedrijf zendt in andere landen al de Formule 1 uit en eerder deze week kwam er een gerucht naar buiten over mogelijke interesse van Canal+ in de uitzendrechten van de sport in Nederland. Het bedrijf heeft nu een opvallende stap gezet, want ze hebben aan Telecompaper bevestigd dat de naam inderdaad terugkeert in Nederland. Dit zorgt ervoor dat de geruchten over een mogelijk bod op de Formule 1-uitzendrechten alleen maar groter worden.