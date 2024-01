Italiaanse wetwijziging kan negatief uitpakken voor Ferrari

Het team van Ferrari is een van de weinige Formule 1-teams met hun hoofdkwartier buiten het Verenigd Koninkrijk. Ferrari is gevestigd in hun thuisland Italië en daardoor is het lastig om personeel over te nemen van andere teams. Een nieuwe regelwijziging in Italië maakt dat alleen maar lastiger.

Aangezien veel teams zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, woont veel van hun personeel dan ook in dat land. Voor Ferrari is dat een nadeel, want hierdoor is het lastig om bijvoorbeeld engineers en technisch personeel los te weken bij de concurrentie. Niet iedereen zit er immers op te wachten om te gaan wonen in een nieuw land waar ze dan weer moeten wennen aan een nieuwe cultuur.

Ferrari had echter wel een belangrijk ijzer in het vuur. Sinds 2019 gold er in Italië namelijk de zogenaamde Decreto Crescita-wet. Dit hield in dat mensen die in Italië kwamen wonen en werken een groot belastingvoordeel hadden. Ze hoefden namelijk geen belasting te betalen over de eerste vijftig procent van hun inkomen. Vooral sportteams profiteerden van deze wet. De Italiaanse regering heeft echter een streep gezet door deze regel en per 1 januari is deze afgeschaft. Voor Ferrari wordt het hierdoor weer iets lastiger om personeel los te weken bij andere teams.