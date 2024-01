Horner ziet verlegen Verstappen: "In de auto is hij genadeloos"

Max Verstappen maakte in de afgelopen jaren veel indruk in de Formule 1. De Nederlander is inmiddels een drievoudig wereldkampioen en hij geldt als de grote titelfavoriet voor het aankomende seizoen. Zijn teambaas Christian Horner stelt dat hij nog nooit zo'n coureur heeft ontmoet.

Verstappen rijdt sinds 2016 voor het team van Red Bull Racing. Hij is inmiddels uitgegroeid tot de absolute superster van de Formule 1. Verstappen veroverde in de afgelopen drie seizoenen drie wereldtitels en vorig jaar verbrak hij een vrachtlading aan records. Hij ontvangt veel complimenten van kenners en autosportlegendes, ook bij zijn werkgever Red Bull Racing zijn ze zeer tevreden met hem.

Buiten de auto

Zijn teambaas Christian Horner ziet dat er een groot verschil is tussen Verstappen de coureur en Verstappen de persoon. In de podcast 'the Secrets of Success' spreekt Horner zich uit: "Max als persoon is een heel aardige 26-jarige jongeman. Hij is enorm gepassioneerd over het racen en hij voelt zich een beetje ongemakkelijk bij de roem en bekendheid die hij nu heeft. Hij wil gewoon zijn werk doen en hard rijden in die auto. Hij is enorm duidelijk een heel eerlijk. Als hij niet in zijn auto zit, brengt hij graag zijn tijd door achter de PlayStation."

In de auto

Horner ziet dat Verstappen een compleet ander persoon wordt zodra hij plaatsneemt achter het stuur van zijn auto. De teambaas legt het uit: "Buiten de auto heeft hij een heel zachtaardig karakter. In de auto, is hij genadeloos. Ik heb nog nooit een coureur ontmoet zoals Max. Je weet dat hij honderdtien procent gaat geven als hij in de auto stapt. Hij verwacht dan dat je ook honderdtien procent terug gaat geven zodra hij de garage uitrijdt."