Red Bull onthult oorzaak van rampzalig weekend in Singapore

Het team van Red Bull Racing kende in 2023 een ijzersterk seizoen in de Formule 1. Zijn wonnen vrijwel alle Grands Prix, alleen in Singapore werden ze verslagen. Het was een pijnlijk weekend, maar bij Red Bull weten ze wat ze moeten doen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

In Singapore ging de zege naar Ferrari-coureur Carlos Sainz. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez eindigden daar niet eens op het podium. Beide mannen moesten een flinke inhaalrace rijden, omdat ze allebei waren afgevallen in Q2 in de kwalificatie. Het was een enorme sensatie, maar Red Bull sloeg daarna keihard terug. Verstappen ging vrolijk verder met winnen en hij werd met gemak wereldkampioen.

Positieve kant

Head of Performance Engineering Ben Waterhouse geeft nu toe dat het Singaporese raceweekend een pijnlijke ervaring was. In gesprek met Racecar Engineering geeft Waterhouse toe dat er ook een positieve kant zit aan het waardeloze weekend: "We hadden last van een instabiele wagen, veel onderstuur op lage snelheid en een waardeloze tractie. Zodra je in die situatie terechtkomt, dan heb je het lastig met de bandentemperatuur. Hierdoor verergert elke verstoring elkaar. Dat de auto niet in het goede window zat, maakte het alleen maar erger."

Debrief

Waterhouse stelt dat zijn team daarmee niet goed is omgesprongen. Hij is van mening dat ze niet goed waren voorbereid om de auto snel in het juiste window te krijgen. Waterhouse legt uit hoe de vork daarna in de steel stak: "Dat had verschillende oorzaken, die we uiteindelijk uitvoerig en tot in detail hebben besproken in de debrief. Nu snappen we grotendeels wat er daar gebeurde en we weten nu wat we destijds anders hadden kunnen doen."