Red Bull focust zich al op 2025-auto

Het team van Red Bull Racing geldt voor dit jaar als de absolute titelfavoriet. De Oostenrijkse renstal werd vorig jaar constructeurskampioen en wereldkampioen, niemand denkt dat ze dit jaar ver terug gaan vallen. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar Red Bull is ook al bezig met 2025.

Red Bull kan profiteren van het feit dat de technische reglementen dit jaar amper veranderen. Aangezien er in 2026 compleet nieuwe technische en motorische regels gaan gelden in de Formule 1, is het onlogisch om nu ook grote aanpassingen te doen. Dat betekent dat er veel hetzelfde zal blijven en Red Bull dus kan profiteren. Ze hebben de regels goed onder de knie en hierdoor ligt de bal bij de andere teams.

Bij Red Bull durven ze nu al naar de toekomst te kijken. Ze focussen zich namelijk niet alleen op dit jaar, maar ook op 2025. Head of Performance Engineering Ben Waterhouse legt dit uit aan Racecar Engineering: "In onze wereld is de RB20 vanuit het designaspect helemaal klaar. Alle oppervlakten en kinematica zijn gedefinieerd, we zijn nu vooral nog bezig met het laatste designproces en daarna zal de auto worden geproduceerd. De RB20 is een auto van minstens een half jaar oud en we zijn onze focus al aan het verleggen naar de RB21, terwijl het seizoen nog niet eens is begonnen."