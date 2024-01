'Sky Sports kiest voor één nieuwe analist'

De Britse zender Sky Sports is ook dit jaar één van de grootste spelers op het gebied van de Formule 1-uitzendingen. Sky is altijd met een grote hoeveelheid analisten en presentatoren aanwezig op de circuits. Het lijkt er sterk op dat ze weinig gaan veranderen aan hun line-up.

Vorig jaar zorgde Sky Sports eventjes voor ophef toen duidelijk werd dat ze afscheid namen van analisten Paul di Resta en Johnny Herbert. Vooral het afscheid van Herbert zorgde voor veel verbazing omdat de Brit zeer populair was onder veel fans. Het is de vraag of er dit jaar weer afscheid wordt genomen van een analist. Het lijkt er echter sterk op dat er eerder iemand wordt toegevoegd aan de line-up.

Volgens PlanetF1 gaat er weinig veranderen bij Sky Sports. Volgens het medium blijven Martin Brundle, Jenson Button, Nico Rosberg, Anthony Davidson, Damon Hill, Danica Patrick en Bernie Collins gewoon hun mening delen bij Sky. Volgens PlanetF1 was er veel te doen over voormalig IndyCar-coureur Patrick, maar zal ze volgend jaar gewoon aanwezig zijn bij zeven races. PlanetF1 weet daarnaast ook nog te melden dat er een nieuwe analist bijkomt, ze laten echter nog niet weten om wie het hier gaat. Het is de verwachting dat er snel duidelijkheid komt.