In memoriam: Deze racehelden overleden in 2023

2023 was een prachtig jaar in de autosport. Er werden veel successen geboekt en er waren veel spectaculaire races. Helaas ontvielen ons ook een aantal iconen en ambassadeurs van de autosport. GPToday.net herdenkt op deze laatste dag van het jaar de autosportnamen die in 2023 zijn overleden.

Ken Block (Verenigde Staten, 21 november 1967 - 2 januari 2023)

De naam van Ken Block deed bij veel mensen wel een belletje rinkelen. De Amerikaan zette het schoenenmerk DC Shoes op, maar hij werd vooral bekend als rallycoureur. Hij nam met zijn kleurrijke bolides deel aan onder meer het WRC, maar hij vestigde zijn naam met zogenaamde Gymkhana’s. In deze video’s liet Block zijn stuurmanskunsten zien en hij werd er ongekend populair mee in autosportland. Op 2 januari overleed hij bij een ongeval met een sneeuwscooter.

Jean-Pierre Jabouille (Frankrijk, 1 oktober 1942 - 2 februari 2023)

Jean-Pierre Jabouille was in de vorige eeuw een grote naam in de internationale racerij. De Fransman reed 49 Grands Prix voor onder meer Tyrrell, Renault en Ligier. Hij won 2 Grands Prix en daarnaast maakte hij ook nog naam in de enduranceracerij. Hij nam talloze keren deel aan de 24 uur van Le Mans en bij zijn laatste deelname in 1993 werd hij derde namens het team van Peugeot. Op 2 februari overleed hij op 80-jarige leeftijd.

Slim Borgudd (Zweden, 25 november - 23 februari 2023)

Sim Borgudd had een bijzondere carrière. De Zweed begon namelijk niet als coureur, maar als drummer. Hij speelde in een aantal bandjes en hij werkte zelfs samen met de wereldberoemde band ABBA. Hij verruilde uiteindelijk de drumstokjes voor het stuurwiel. Hij kon namelijk ook een potje sturen. In 1981 debuteerde hij namens ATS in de Formule 1. In totaal verscheen hij tien keer aan de start van een Grand Prix. Na zijn Formule 1-jaren racete Borgudd onder meer met vrachtwagens. Hij overleed in februari op 76-jarige leeftijd.

Kenneth McAlpine (Groot-Brittannië, 21 september 1920 - 8 april 2023)

De naam van Kenneth McAlpine doet niet bij iedereen een belletje rinkelen. McAlpine nam in de jaren ‘50 zeven keer deel aan een Grand Prix voor het team van Connaught. Hij kwam uit een welgesteld gezin en in de Tweede Wereldoorlog werd hij in de Verenigde Staten getraind als piloot. Terug in zijn vaderland fungeerde hij als vlieginstructeur bij de RAF. Na zijn leven in de autosport hield McAlpine zich bezig met allerlei zaken waaronder het opzetten van een wijngaard. Hij overleed in april op de leeftijd van 102.

Craig Breen (Ierland, 2 februari 1990 - 13 april 2023)

Craig Breen was een geliefde coureur in de rallywereld. De goedlachse Ier kwam uit een echte rallyfamilie en in 2009 maakte hij zijn debuut in het World Rally Championship. Hij reed onder meer voor Citroën en Ford in het WRC. Hij reed ook een aantal rally’s voor het fabrieksteam van Hyundai. Als Hyundai-coureur werd hij dit jaar tweede in Zweden. In april kwam het leven van Breen abrupt tot einde toen hij om het leven kwam bij een test in Kroatië.

Bob Fernley (Groot-Brittannië, 7 januari 1953 - 30 juni 2023)

Bob Fernley was een bekend gezicht op de circuits overal ter wereld. Nadat hij al meerdere teams onder zijn hoede had gehad, belandde hij eerder deze eeuw bij het Formule 1-team van Force India. Fernley werd zelfs de teambaas van het Indiase team, maar in 2018 trok hij de deur achter zich terug. Hij speelde daarna een belangrijke rol bij het IndyCar-project van McLaren en hij was de voorzitter van de Single Seater Commission van de FIA. Fernley overleed op 30 juni aan de gevolgen van kanker.

Dilano van ‘t Hoff (Nederland, 26 juli 2004 - 1 juli 2023)

De dood van Dilano van ‘t Hoff zorgde dit jaar voor een schokgolf in de autosport. Van ‘t Hoff werd gezien als één van de grootste talenten van de Nederlandse autosport. Hij maakte snel naam en hij won in 2021 het Spaanse Formule 4-kampioenschap. Dat jaar debuteerde hij namens MP Motorsport ook in het hoog aangeschreven FRECA-kampioenschap. Ook dit jaar reed hij namens het team in het FRECA-kampioenschap. Op het natte circuit van Spa-Francorchamps raakte hij betrokken bij een verschrikkelijk ongeluk. Van ‘t Hoff overleed op 18-jarige leeftijd.

Basil van Rooyen (Zuid-Afrika, 19 april 1939 - 14 september 2023)

Basil van Rooyen was geen grote naam in de autosport, maar hij verscheen wel twee keer aan de start van zijn thuisrace. In 1968 en 1969 viel hij uit. Van Rooyen maakte vooral naam in de touringcars en hij beschikte ook over een goed stel hersens. Hij maakte naam als uitvinder, hij kwam bijvoorbeeld met innovaties om de veiligheid van de coureurs te verbeteren. Van Rooyen overleed in Australië aan de gevolgen van kanker.

Gil de Ferran (Brazilië, 11 november 1967 - 29 december 2023)

In het laatste weekend van 2023 overleed de Braziliaanse racelegende Gil de Ferran. Zijn dood zorgde voor veel verdriet in de racewereld. De Ferran was vooral succesvol in de Verenigde Staten. Hij werd namens Penske twee keer kampioen in het CART-kampioenschap en hij won in 2003 de iconische Indy 500. Na zijn actieve loopbaan werkte De Ferran voor BAR en McLaren in de Formule 1. Dit jaar werd hij door McLaren aangesteld als consultant. Hij overleed onverwachts aan een hartaanval.