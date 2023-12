Steiner hoopt dat Leclerc Verstappen kan uitdagen

Max Verstappen was dit jaar oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd voor de derde keer wereldkampioen en niemand kwam bij hem in de buurt. Günther Steiner hoopt dat er in 2024 meer zal worden gestreden, hij wijst hiervoor naar Charles Leclerc.

Niemand kwam dit jaar in de buurt van Verstappen. De Red Bull Racing-coureur verkeerde in bloedvorm en hij verbrak vrijwel elk weekend een record. Slechts drie keer kwam hij niet als winnaar over de streep, een ongekende prestatie. Het zorgde voor frustratie bij zijn tegenstanders, want het was haast onmogelijk om Verstappen te verslaan. Toch was er ook veel respect, want Verstappen had de geschiedenisboekjes herschreven.

Toch verwachten veel kenners dat het aankomend seizoen veel spannender zak gaan worden in de Formule 1. Ook Haas-teambaas Günther Steiner deelt die mening. Hij spreekt zich uit bij Sky Sports: "Ik denk dat iemand volgend jaar Max en Red Bull zal gaan uitdagen, ik denk wel dat dat in 2024 moet gaan gebeuren. Wie dat moet gaan doen? Ik hoop Leclerc, want dat betekent dat Ferrari een goed pakket heeft en dan hebben wij dus ook een goed pakket! We moeten wel een beetje egoïstisch zijn hé! Haha!"