Ralf Schumacher vraagt om privacy voor broer Michael

Het is deze week precies tien jaar geleden dat Michael Schumacher zwaargewond raakte bij een ski-ongeval. Hoe het momenteel gaat met de zevenvoudig wereldkampioen, is onbekend. Zijn broer Ralf Schumacher mist hem en hij roept iedereen op om de familie met rust te laten.

Michael Schumacher is nog altijd één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. De Duitser werd zeven keer wereldkampioen en hij bezorgde Ferrari veel successen. Hij is echter ook al tien jaar het onderwerp van gesprek. Bij een ski-ongeval op zijn vakantie raakte hij zwaar gewond waarna hij enige tijd in coma lag. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend. De familie beschermt zijn privacy op alle mogelijke manieren.

Schumachers broer Ralf is van mening dat iedereen hier respect voor moet hebben. Hij doet zijn emotionele oproep in gesprek met Sky Sports: "Het is schokkend hoelang geleden het al is en hoe snel die tien jaar zijn gepasseerd. Ik mis de tijd waarin hij mijn mentor was en waar we veel tijd doorbrachten. Het was een keerpunt voor de familie. We hebben afgesproken om er niets over te zeggen, maar er is nog veel interesse. Ik zou soms wat meer rust voor de familie wensen. Ik geloof dat Michael zijn tijd in de publieke belangstelling heeft gehad. Dat was geweldig voor hem en hele generaties die hem hebben gevolgd."