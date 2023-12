Herbert onder de indruk van Verstappen: "Voorspelbaarheid niet goed"

Max Verstappen en Red Bull Racing waren afgelopen seizoen extreem dominant in de Formule 1. Ze werden met speels gemak kampioen en volgens een aantal criticasters maakten ze de sport saai. Johnny Herbert is echter van mening dat hier een belangrijke nuance bij moet worden geplaatst.

Verstappen won dit seizoen een recordaantal van negentien Grands Prix. De Nederlander prolongeerde zijn wereldtitel al in Qatar en sindsdien mag hij zich een drievoudig wereldkampioen noemen. Hij bezorgde Red Bull ook de constructeurstitel en dat zorgde voor veel complimenten. De overmacht van Verstappen en Red Bull was zo groot, dat er slechts één race werd gewonnen door een coureur van een ander team.

Erkenning

Volgens criticasters werd de sport hierdoor wel heel saai en voorspelbaar. Oud-coureur en huidig analist Johnny Herbert snapt dat, maar bij Motor Sport Magazine wijst hij naar een ander punt: "Ik weet dat sommige mensen, waaronder ikzelf, zouden zeggen dat het een saai en voorspelbaar seizoen was, maar je moet Red Bull erkenning geven. De manier waarop Verstappen zijn seizoen aanpakte was heel speciaal. Elke keer als hij in de auto stapt, zit hij er bovenop. Zoals alle grote coureurs deden."

Voorspelbaar

Herbert vindt het dan ook te kort door de bocht om te zeggen dat het een saai seizoen was. De Brit heeft wel genoten van een aantal zaken: "Was dit een slecht seizoen? Het was voorspelbaar en dat is niet goed. Het racen achter Red Bull was goed, gemengd en heel erg close. Het potentieel is er, met een geweldige groep coureurs die volwassen wordt en ook steeds beter is. Red Bull is dominant, maar kan het team dat volhouden? Er zijn geen garanties."