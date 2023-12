Viaplay verhoogt prijzen, mogelijk ook in Nederland

De Formule 1 is in Nederland sinds vorig jaar te zien bij de streamingsdienst Viaplay. De van oorsprong Scandinavische dienst ontving veel kritiek en ze hebben daarnaast ook financiële problemen. De kans is zeer groot dat dit er nu voor gaat zorgen dat de prijzen van een abonnement hoger gaan worden.

Viaplay heeft een zware periode achter de rug. In hun eerste jaar ontvingen ze nog veel kritiek vanwege het commentaar en de kwaliteit van de streams. Een jaar later gaat het vooral om de financiële problemen. Het is geen geheim dat Viaplay kampt met flinke financiële problemen. Ze stelden de prestaties van de kwartaalcijfers meerdere keren uit en uiteindelijk kozen ze voor een nieuwe koers. Ze verlaten meerdere markten, maar ze blijven wel actief in Nederland.

Nu heeft het bedrijf ook de abonnementskosten omhoog geschroefd. In Scandinavië gaan klanten nu meer betalen dan ze eerst deden. De prijs van een abonnement inclusief Premier League en Formule 1 gaat daar maar liefst met 27 procent omhoog. Voor Nederland is er vooralsnog geen prijsverhoging aangekondigd, maar het is volgens Totaal TV wel de verwachting dat dit gaat gebeuren. Dit komt mogelijk door het feit dat F1 TV Pro onderdeel gaat worden van het abonnement.