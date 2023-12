China neemt afscheid van Heineken als titelsponsor

Als alles goed gaat keert de Chinese Grand Prix volgend jaar weer terug op de Formule 1-kalender. De race op het circuit van Shanghai werd in de afgelopen jaren niet verreden vanwege de coronacrisis. Ze hebben in ieder geval een nieuwe hoofdsponsor gevonden voor de race.

De Chinese Grand Prix werd voor het laatste verreden in 2019. In 2020, 2021, 2022 en dit jaar werd de Grand Prix last minute van de kalender gehaald vanwege de coronacrisis. Als alles goed gaat, wordt de race volgend jaar verreden in het weekend van 21 april. In de laatste edities was het Nederlandse Heineken de titelsponsor van de race. Daar is nu een einde aangekomen, want men heeft bekend gemaakt dat Lenovo de titelsponsor is voor 2024.

