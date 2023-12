Button kiest voor Hypercar-avontuur in het WEC

Terwijl het startveld van de Formule 1 stabiel blijft, vinden er elders in de autosport wel een aantal wisselingen plaats. In het World Endurance Championship verschijnen er namelijk een aantal grote namen aan de start in de Hypercar-klasse. Het team van Jota heeft nu een Formule 1-wereldkampioen aangetrokken.

Het team van Hertz Team Jota heeft namelijk bekend gemaakt dat Jenson Button plaats zal nemen in de Porsche-Hypercar met startnummer 38. De Brit wordt de teamgenoot van zijn landgenoot Philip Hanson en de Deense coureur Oliver Rasmussen. Button heeft al flink wat ervaring in de enduranceracerij en vorig jaar reed hij de 24 uur van Le Mans in de experimentele NASCAR. Eerder gingen er geruchten rond over een comeback van Sebastian Vettel in de racerij, maar alle zitjes bij Jota zijn nu bezet.