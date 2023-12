FIA mikt op kleinere en lichtere auto's voor 2026

In 2026 gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1. De motorische regels zijn inmiddels wel duidelijk, maar over het chassis bestaat nog veel twijfel. Nikolas Tombazis kan in ieder geval wel onthullen dat de auto's vanaf dan kleiner en lichter zullen gaan worden.

Het is inmiddels wel duidelijk dat er in 2026 nieuwe regels gaan gelden in de koningsklasse van de autosport. Er bestaat nog wat discussie over de motorregels, maar die zijn volgens de FIA stabiel. Het is de bedoeling om eind juni de regels helemaal rond te hebben, maar tot die tijd vinden er nog discussies plaats. Vooral over de regels omtrent het chassis bestaat nog heel veel onduidelijkheid.

Kleiner

FIA-kopstuk Nikolas Tombazis is verantwoordelijk voor de regels en volgens hem is er al veel meer duidelijk dan men eigenlijk denkt. Er gebeurt veel op het vlak van het chassis, zo laat hij weten aan de internationale media: "We hebben de basis van de auto zo goed als gedefinieerd. Ook op mechanisch vlak. De auto wordt korter. De wielbasis wordt waarschijnlijk 3,4 meter en nu is dat 3,6 meter. Niets is voor honderd procent zeker, maar die kan gaan we wel op. De auto wordt ook minder wijd, zo'n honderd millimeter."

Gewicht

Tombazis laat ook doorschemeren dat de FIA graag een lager minimaal gewicht wil invoeren. Hij geeft aan dat dit voor minder downforce en veel minder drag gaat zorgen: "We willen graag een lager minimaal gewicht. Het minimale gewicht moet in 2026 wel veertig tot vijftig kilo lager liggen. Hoe we dat willen doen is met wat wij het 'nimble car concept' noemen. De laatste jaren vinden dat de auto's te groot en te bulky zijn geworden. Laten we zeggen dat we op dieet gaan."