Britse Lagerhuis feliciteert Red Bull met recordbrekend seizoen

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een uitzonderlijk sterk seizoen in de Formule 1. Red Bull won slechts één Grand Prix niet en ze werden met gemak wereldkampioen én constructeurskampioen. Ze ontvingen veel complimenten, zelfs vanuit het Britse parlement.

Red Bull rijdt onder een Oostenrijkse licentie, maar de renstal is al sinds jaar en dag gevestigd in het Britse Milton Keynes. Veel van de werknemers zijn dan ook Brits en men is daar trots op Red Bull. Parlementslid Greg Smith feliciteerde Red Bull dan ook tijdens een vergadering in het House of Commons. Het belang van de autosportindustrie werd daar benadrukt door meerdere politici en zelfs de legendarische commentator Murray Walker werd geciteerd.

“Sometimes there are sporting achievements that just can’t pass without comment” said our local MP @gregsmith_uk at the Leader of the House of Commons question time this week when congratulating the Team on our fantastic season 馃憦 pic.twitter.com/m7els8JSXA