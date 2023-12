Liberty Media neemt afscheid van 'clownshow' in Las Vegas

Dit jaar werd er voor het eerst geracet in de straten van Las Vegas. De Grand Prix was een groot spektakel, maar er was ook veel kritiek. Max Verstappen ergerde zich dood aan de show rondom de race. Liberty Media laat weten dat dit in de toekomst niet meer gaan plaatsvinden.

Rondom de race in de straten van de Amerikaanse gokstad vonden veel shows plaats. Het raceweekend werd afgetrapt met een bombastische show bij het pitcomplex. Diverse wereldberoemde artiesten traden op en de coureurs werden gepresenteerd aan het publiek. Max Verstappen ergerde zich aan deze show en hij stelde dat hij als een soort clown werd neergezet, hij bleef daarna de rest van het weekend kritisch op het evenement.

De organisatie van de race kostte Formule 1-eigenaar Liberty Media een fortuin. Liberty-CEO Greg Maffei heeft in ieder geval goed nieuws voor Verstappen. Bij CNBC legt Maffei dit uit: "Als we het hebben over de initiële kosten, dan zullen we de openingsceremonie, die groots was, in de komende jaren niet meer hebben. We hadden nog een hoop start-up kosten omtrent de bewaking en de veiligheid, de tijdelijke bruggen, het met haast optimaliseren van de ervaring voor de fans die eigenlijk niet beter is voor de kwaliteit voor de ervaring van de fans. In de toekomst levert dat waarschijnlijk wel meer winst op."