Verstappen genomineerd voor prestigieuze Britse sportprijs

Max Verstappen kende dit jaar een ongekend sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlander won slechts drie races niet en hij werd voor het derde jaar op rij wereldkampioen. Dit kan hem nu een extra prijs opleveren, want hij is genomineerd voor een prestigieuze sportprijs van de BBC.

De Britse omroep reikt elk jaar prijzen uit voor de beste sporters. Ze reiken ook een prijs uit voor de beste internationale sporter van het jaar. Verstappen is nu genomineerd voor de 'World Sport Star Award'. De Nederlander is één van de zes genomineerden en de fans kunnen nu stemmen. Naast Verstappen zijn ook voetballer Erling Haaland, turnster Simone Biles, tennisser Novak Djokovic, voetbalster Aitana Bonmati en rugbyer Siya Kolisi genomineerd.

BBC Sports Personality of the Year: World Sport Star nominees are HERE! 猸愶笍馃寧



Simone Biles 馃じ‍鈾锔

Aitana Bonmati 鈿斤笍

Erling Haaland 鈿斤笍

Novak Djokovic 馃幘

Siya Kolisi 馃弶

Max Verstappen 馃弾



Voting closes 12 December 2023, 22:00 GMT



Voting and terms & privacy notice on the BBC… pic.twitter.com/YfeN0FUjiP