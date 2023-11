Abu Dhabi krijgt opvallend nieuw podium

Aankomend weekend wordt het Formule 1-seizoen afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi. Op het circuit van Yas Marina worden er nog enkele duels beslist en de spanning zal dus nog niet weg zijn. De top drie mag zich in ieder geval melden op een gloednieuw podium.

De organisatie heeft een compleet nieuw podium laten maken in de pitlane van het circuit van Yas Marina. Men heeft zich overduidelijk laten inspireren door het iconische podium van het circuit van Monza. Ook in Abu Dhabi mag de top drie zich nu via een loopbrug melden op een podium dat boven het rechte stuk hangt. Boven het podium is tevens een soort LED-scherm aanwezig waarmee men waarschijnlijk voor een mooie visuele show wil zorgen.