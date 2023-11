Naam Verstappen duikt op bij NFL-wedstrijd

Max Verstappen won afgelopen weekend voor de derde keer dit kalenderjaar een race op Amerikaans grondgebied. Na zijn eerdere zeges in Miami en Austin, wist hij nu ook de concurrentie te verslaan in Las Vegas. Zijn naam begint steeds bekender te worden in de Verenigde Staten, zo dook zijn naam ook ineens op in het American Football.

Tijdens een NFL-wedstrijd van de Denver Broncos werd uit het niets de naam van Max Verstappen geschreeuwd door een aantal spelers. Het ging hier om een zogenaamde play call, een kreet die het aanvallende team gebruikt om de tactiek die wordt gebruikt bij de aanval te duiden. De commentatoren vroegen zich af of ze het wel goed hadden gehoord en Red Bull Racing reageerde al grappend op het moment. Verstappens concurrent Lewis Hamilton is overigens mede-eigenaar van de Denver Broncos.