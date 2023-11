Gedupeerde fans slepen F1-organisatie voor de rechter

Het raceweekend in Las Vegas begon op een nogal chaotische wijze. De eerste vrije training werd al na een paar minuten afgelast en de fans werden weggestuurd voordat de uitgestelde tweede vrije training begon. Dit krijgt nu een staartje, want een groep boze fans eist een forse schadevergoeding.

Al na acht minuten zat de eerste vrije training er in Las Vegas op. Een frame van een putdeksel was losgeraakt en daardoor liepen de auto's van Carlos Sainz en Esteban Ocon veel schade op. Aangezien alle putdeksel gecheckt moesten worden, duurde het heel lang voor de tweede training van start kon gaan. De tribunes waren toen echter al leeg, want een half uurtje voor de start van VT2 werden de fans gedwongen om te vertrekken.

Advocatenkantoren Dimopoulos Law en JK Legal & Consulting hebben namens de gedupeerde fans Formule 1-eigenaar Liberty Media aangeklaagd in de staat Nevada. Ze eisen namens 35.000 gedupeerde fans 30.000 dollar schadevergoeding per persoon. Ze spreken in de aanklacht van contractbreuk, nalatigheid en misleidende handelspraktijken. De organisatie had de fans eerder al gecompenseerd met een tegoedbon van 200 dollar voor de fanshop. Hier werd niet bepaald positief op gereageerd, in een reactie bood de organisatie ook geen excuses aan.