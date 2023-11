Organisatie Las Vegas reageert op wegsturen van fans

De eerste dag van het raceweekend in Las Vegas verliep op zijn zachts gezegd niet helemaal naar wens. Door de problemen met de putdeksel in de eerste vrije training werd de tweede vrije training uitgesteld. Daarnaast werden alle fans ook van de tribunes gehaald. De organisatie reageert op de situatie in een statement.

Op sociale media meldt de organisatie van de Grand Prix van Las Vegas in een statement dat de veiligheid van de coureurs, de staf en de fans de hoogste prioriteit heeft. Na het incident met de putdeksel in VT1 heeft de organisatie samen met de FIA en de Formule 1 besloten om extra maatregelen te nemen om de veiligheid te verbeteren. Omdat deze maatregelen uren duurden, werd er besloten om de fans naar huis te sturen. In het statement meldt de organisatie dat deze moeilijke beslissing namen omdat het laat was en omdat ze de fans veilig naar huis wilden laten gaan.