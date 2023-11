Tweede vrije training voor een derde keer uitgesteld

De tweede vrije training in Las Vegas is voor de derde keer op rij uitgesteld door de FIA. De omstandigheden in de eerste vrije training hebben voor veel chaos gezorgd. Een losgeraakte frame van een putdeksel zorgde voor problemen en de tweede vrije training gaat nu van start om 02:30 lokale tijd.

De tweede vrije training werd vlak na het afblazen van het restant van de eerste vrije training, al voor onbepaalde tijd uitgesteld. Daarna werd bekend dat de sessie om 02:00 lokale tijd zou beginnen en enkele minuten geleden werd duidelijk dat de sessie zou beginnen om 02:15. Ook dit is nu oud nieuws, want de FIA heeft de start van de sessie nu uitgesteld naar 02:30 lokale tijd.