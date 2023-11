Start tweede vrije training weer uitgesteld

De eerste dag van het raceweekend in Las Vegas begint een steeds grotere chaos te worden. Na het incident met de putdeksel in de eerste tweede vrije training, het uitstellen van de tweede vrije training, het aanpassen van het dagschema en het sluiten van de fanzones, is de tweede vrije training nu wéér uitgesteld.

De FIA maakte zojuist bekend dat de start van de tweede vrije training is uitgesteld met een kwartier. Dat betekent dat de sessie nu om 02:15 lokale tijd van start gaat. In Nederland is dat 11:15, zoals al eerder werd vermeld duurt de sessie anderhalf uur omdat de eerste vrije training vroegtijdig werd afgevlagd.