FIA stelt VT2 uit tot 11 uur, sessie duurt 90 minuten

De FIA heeft meer informatie gegeven over de mogelijke starttijd van de tweede vrije training. De sessie werd uitgesteld na de problemen met de putdeksel in de eerste vrije training. De tweede training begint vermoedelijk twee uur later en zal negentig minuten gaan duren.

De FIA laat weten dat ze een extra half uur willen toevoegen aan de tweede vrije training. Dit heeft te maken met het feit dat de eerste vrije training al na negen minuten werd afgebroken. De FIA mikt op een starttijd die ongeveer twee uur later ligt dan in eerste instantie de bedoeling was. Dat betekent dat de training ongeveer om twee uur lokale tijd begint.

Practice 2 is expected to commence at 2am local time in Las Vegas.



This is subject to local circuit engineering team completing the necessary works on the track.



The session will be extended to 90 minutes.#F1 #LasVegasGP