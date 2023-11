Formule 1 verbant meerdere kleuren van The Sphere

Vrijwel alle bekende punten van Las Vegas zijn dit weekend in beeld tijdens de sessies. Ook de gloednieuwe Sphere ligt vlak naast de baan. De Formule 1 heeft dit bouwwerk afgehuurd, maar ze hebben er wel voor gezorgd dat deze lichtgevende bol niet voor afleiding voor de coureurs gaat zorgen.

The Sphere is een enorm bouwwerk waarin onder meer concerten worden gehouden. Het is een unieke plek, want door de vele LED-lampjes kan men er van alles op projecteren. Aangezien de Sphere een grote bol is, kan het veranderen in een grote basketbal, een smiley of bijvoorbeeld een planeet. Het oogt spectaculair en de Formule 1 heeft de Sphere dan ook afgehuurd tijdens het raceweekend.

Het bouwwerk bevindt zich tussen bocht 5 en 9 van het circuit. De organisatie zal informatie en sponsoruitingen op de Sphere gaan projecteren. De fans naast de baan kunnen op de bol dan ook veel kunnen zien van de sessies. De coureurs zullen dit vanuit de cockpit ook zien en om problemen te voorkomen heeft de FIA ingegrepen. Als de coureurs de baan opkomen zijn de kleuren rood, geel en blauw niet te zien op de Sphere. Deze maatregel is genomen omdat het anders de coureurs kan afleiden tijdens de sessies.