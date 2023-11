Wat doet het weer in Las Vegas?

Dit weekend komen de coureurs eindelijk in actie in Las Vegas. Het veelbesproken stratencircuit wordt het decor van een bijzondere Grand Prix. In de afgelopen dagen ging het veelvuldig om het weer, de teams zullen alle weersvoorspellingen in de gaten gaan houden.

Het weekendschema ziet er in Las Vegas iets anders uit. Er wordt in de avonduren gereden en de eerste sessies vinden al op donderdagavond lokale tijd plaats. In Europa is het dan vroeg in de ochtend. Tijdens de eerste twee vrije trainingen is de kans op regen afgenomen. Eerder deze week verwachtte men een buitje, maar die kans is nu vrijwel nul. Ook de temperaturen zijn iets minder laag dan verwacht, het wordt ongeveer elf graden Celsius.

In de late uurtjes van de vrijdag in Las Vegas worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Ook voor deze dag verwachtte men eerst regen, maar nu is de neerslagkans nog maar 25 procent. Tijdens de kwalificatie is de kans op regen ietsje groter. Ook op deze dag zal het ongeveer elf graden Celsius worden. Op de zaterdagavond wordt de Grand Prix verreden in de straten van Vegas. De kans op regen is vrijwel nul en men verwacht dat het rond de dertien graden Celsius zal gaan worden.