Organisatie opent trouwkapel in paddock Las Vegas

De Grand Prix van Las Vegas wordt aankomend weekend een enorme show. De organisatie doet er alles aan om speciale momenten te creëren. Ze willen de sfeer van Las Vegas overbrengen in de paddock en daarom hebben ze wel een heel speciale locatie geopend.

Dit weekend is er in de paddock namelijk voor het eerst een trouwlocatie (!) te vinden. De organisatie deelde vandaag op sociale media dat ze een trouwkapel hebben geopend in de paddock. De kapel is volledig in de sfeer van de Formule 1, met een speciaal decor en een speciale ingang. De locatie komt niet uit de lucht vallen, want Las Vegas staat bekend om zijn opvallende trouwkapelletjes.