Surrealistische beelden: Alain Prost rijdt over een aangelegd circuit op de parkeerplaats van het Caesars Palace hotel in Las Vegas. Op de video is niks te merken van de ambiance die de gokstad met zich meebrengt. Het publiek liep ook niet warm en coureurs vonden de F1- locatie maar niks. Na 1981 en 1982 verdween Las Vegas weer van de kalender tot anno nu.