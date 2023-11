General Motors wil niet zonder Andretti deelnemen aan Formule 1

Het team van Andretti wil nog altijd samen met General Motors-merk Cadillac gaan deelnemen aan de Formule 1. Ze hebben groen licht gekregen van de FIA, maar de FOM heeft nog geen beslissing genomen. General Motors wil in ieder geval niet zonder Andretti gaan deelnemen aan de Formule 1.

Autosportfederatie FIA zette eerder dit jaar de deur op een kier voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Uiteindelijk kreeg alleen de samenwerking tussen Andretti en Cadillac groen licht. De bal ligt nu bij de FOM en het is dan ook nog niet duidelijk of ze daadwerkelijk mogen gaan deelnemen aan de koningsklasse van de autosport. Ondanks meerdere geruchten, lijkt General Motors trouw te blijven aan Andretti.

Het is immers geen geheim dat de FOM de komst van een nieuwe fabrikant wél ziet zitten. Samenwerken met een bestaand team zien de Amerikanen dan ook niet zitten. General Motors-president Mark Reuss is daar duidelijk over in gesprek met AP News: "GM is vastbesloten om samen met Andretti te gaan racen in de Formule 1. De samenwerking tussen Andretti en Cadillac brengt twee unieke entiteiten samen die zijn gemaakt om te racen. Ze hebben allebei al een lange lijst aan successen in de autosport over de hele wereld."