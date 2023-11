Verstappen reageert koeltjes op bizar record: "Dat gebeurt als alles functioneert"

Max Verstappen verbrak afgelopen weekend in Brazilië weer eens een opvallend record in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur brak een record van Alberto Ascari uit de jaren '50. Verstappen is er blij mee, maar hij reageert er nogal koeltjes op.

Verstappen verbrak afgelopen weekend het record van het hoogste winstpercentage in één seizoen. Hij nam dat record over van Alberto Ascari. De legendarische Italiaan zette het record in 1952 neer door 75 procent van de races te winnen. Niemand had verwacht dat het record ooit zou worden gebroken, maar Verstappen heeft dat nu toch gedaan. Hij heeft nu 17 van de 20 verreden Grands Prix gewonnen en het record van Ascari heeft hij definitief gebroken.

Na afloop van de Grand Prix van Brazilië liet Red Bull direct aan Verstappen weten dat hij het record heeft gebroken. Tijdens de persconferentie voor de top drie reageerde hij koeltjes: "Het is niet zo dat toen ik ging deelnemen aan de Formule 1, ik droomde van een winstpercentage van 75 procent. Dit soort dingen gebeuren gewoon als alles gewoon goed functioneert. Ik voel mij goed in de auto, de auto is enorm competitief en het team maakt ook amper fouten. Als dat zo is, dan heb je een seizoen zoals we nu hebben. Ik probeer van het moment te genieten en ik probeer alles te maximaliseren."