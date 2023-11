Perez prijst Alonso: "Weinig coureurs kunnen dit"

Sergio Perez vocht in Brazilië een prachtig duel uit met Fernando Alonso. De Spaanse Aston Martin-coureur verdedigde zijn derde plaats met hand en tand en Perez kwam er uiteindelijk net niet langs. Perez bedankte Alonso na afloop van de race en hij stelde dat slechts een handjevol coureurs dit in de vingers heeft.

Perez reed een sterke inhaalrace op het circuit van Interlagos. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur had zijn zinnen gezet op de derde plaats van Alonso, maar de Spanjaard liet hem er niet zomaar langs. Alonso verdedigde met alles wat hij in zich had, maar hij deed dat volledig volgens de regels. Perez haalde hem vervolgens in, in de laatste rondjes. Alonso lette echter goed op en hij pakte het plekje weer terug van Perez.

Beide coureurs waren na afloop te spreken over het duel. Ze omhelsden elkaar en Perez was allesbehalve ontevreden met de strijd. In gesprek met ESPN liet hij nogmaals zijn waardering voor Alonso spreken: "Ik moet zeggen dat Fernando het geweldig heeft gedaan, dit was een prachtig gevecht. Het was echt een fair duel. Dat is heel goed, want we raceten heel hard, maar er was altijd genoeg ruimte. Ik denk dat maar weinig coureurs op de grid dit kunnen. Fernando probeert altijd alle spelletjes te spelen, maar hij is altijd fair. Het was geweldig."