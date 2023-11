Verstappen verwacht spannende race: "Het ligt heel dicht bij elkaar"

De kwalificatie in Brazilië eindigde in een anticlimax. De regen die al de hele tijd in de lucht hing, viel pas nadat de coureurs hun snelle ronde hadden gereden in het derde kwalificatiegedeelte. Max Verstappen was als snelste bovendrijven en dat resulteerde dus in de pole position.

Verstappen had in de vrije training alleen maar op de harde banden gereden. De pace van Red Bull was dan ook een groot raadsel voor iedereen, in het eerste gedeelte van de kwalificatie zagen ze er dan ook niet supersnel uit. Verstappen werd steeds sneller en sneller dan resulteerde dus in de snelste tijd in Q3. Terwijl de lucht met de seconde donkerder werd, werden de sectoren van Verstappen paars.

Regen

Verstappen greep de pole position, maar voordat hij kan praten met interviewer van dienst James Hinchcliffe moest er een droge plek worden gevonden. Terwijl het begon te onweren sprak Verstappen zich uit in de pitbox van de FIA: "We wisten dat de regen zou komen tijdens de kwalificatie, we wisten zeker dat het de baan zou raken. Dit is natuurlijk bizar weer. Charles en ik hadden het er over, want onze rondes voelden verschrikkelijk aan. Ik weet niet wat er gebeurde, ik denk dat de wind veranderde en sterker werd. We verloren daardoor allemaal tijd, dat laatste rondje was hectisch."

Verschillen

De verschillen in de kwalificatie waren zeer klein. Red Bull was snel, maar dat gold ook voor meerdere andere teams. Verstappen verwacht dan ook een spannende race: "Het lijkt er op dat alles dicht bij elkaar ligt. Je ziet het al in de kwalificatie. Ik verwacht precies hetzelfde voor de race. Je banden degraderen hier ook best snel. Dus bandenmanagement wordt hier heel belangrijk. Vorig jaar deden we dat niet goed, maar in denk dat we dit jaar beter zijn."

