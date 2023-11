Wat doet het weer in Brazilië?

Dit weekend staat de Braziliaanse Grand Prix op het circuit van Interlagos op het programma. De race in de stad Sao Paulo is zeer populair onder de coureurs en de fans en in het verleden was de race regelmatig een groot spektakelstuk. De teams zullen ook dit weekend naar de weerradar moeten gaan kijken.

In het verleden werden de teams en coureurs op Interlagos regelmatig geconfronteerd met stevige regenval. Ook op de vrijdag kan het gaan druppelen in Sao Paulo, het wordt dan ongeveer 30 graden Celsius en er kunnen onweersbuien over de stad gaan trekken. Zowel tijdens de eerste vrije training en de kwalificatie kan het dus gaan regenen, dit kan dus voor veel chaos gaan zorgen.

De zaterdag in Brazilië staat in het teken van de Sprint. Op deze dag worden de Sprint Shootout en de sprintrace verreden en het kan maximaal 26 graden Celsius worden. Tijdens de Sprint Shootout kan het nog nat zijn, maar de sprintrace verloopt vrijwel zeker droog. Op de zondag is het veel minder warm dan tijdens de eerdere dagen, het wordt namelijk ongeveer 22 graden Celsius. Wel blijft het tijdens de dag van de Grand Prix droog en dat betekent dus dat er wederom een droge race op het programma staat.