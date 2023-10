Super Formula opgeschrikt door megacrash op Suzuka

Red Bull Racing en AlphaTauri moeten het dit weekend doen zonder hun reservecoureur Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander rijdt dit weekend de seizoensfinale in de Super Formula. De eerste race van het weekend werd vandaag verreden op het circuit van Suzuka en het ging direct helemaal fout.

In de wereldberoemde bocht 130R raakten Ukyo Sasahara en Hiroki Otsu elkaar. Ze schoten vol de grindbak in en de impact met de bandenstapel was enorm. Sasahara werd gelanceerd en zijn wagen vloog zelfs door het vanghek achter de bandenstapel. Van zijn auto was niet veel meer over, hij liep slechts een hersenschudding op. De race werd niet meer hervat en voor Lawson wordt het nu heel moeilijk om kampioen te worden.

Drivers OK 馃憣 Absolutely insane crash at 130R 馃檲



The crash that brought out the red flag in Super Formula at Suzuka.

Drivers: Ukyo Sasahara and Hiroki Otsu



Join us again tomorrow for the final round.#sformula #sf #superformula #motorsport #racing #suzuka #crash pic.twitter.com/QB3YUBASN8