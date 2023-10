Bijzondere dag voor Red Bull: budgetcapstraf loopt af

Het is vandaag een bijzondere dag voor het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal kan vanaf vandaag weer op volle kracht te werk gaan nadat ze vorig jaar een veelbesproken straf ontvingen. Red Bulls straf is vandaag echter verlopen en dat is goed nieuws voor het team.

Red Bull raakte vorig jaar in opspraak toen bleek dat ze in 2021 de budgetcap hadden overschreden met een minimaal bedrag. Het was een kleine overschrijding, maar dat was dus wel tegen de regels. De concurrentie reageerde fel, maar Red Bull werd het met de FIA eens over een straf. Het team kreeg een miljoenenboete en ze kregen daarnaast ook een sportieve straf. Ze kregen namelijk 10 procent minder windtunneltijd en computersimulaties.

Aangezien Red Bull als constructeurskampioen al minder uren mocht doorbrengen in de windtunnel, kwam deze straf best hard aan. Vandaag is dit echter verleden tijd geworden, want de straf liep namelijk voor één jaar. Precies een jaar geleden werd de straf uitgedeeld door de FIA en deze ging toen ook direct in. Dit betekent dus dat Red Bull vanaf vandaag weer kan opschalen en dat ze de straf achter zich kunnen laten. In 2022 hebben ze de budgetcap niet overschreden en dat betekent dat een nieuwe straf niet nodig is.